Conheça 5 pratos exóticos que desafiam os limites do paladar mundial

O fato da gastronomia ser ampla em diversas culturas, pode fazer com que a gente conheça pouquíssimo do que é um alimento em determinado país, levando em consideração os costumes de uma população. Conheça alguns pratos exóticos que, inicialmente, podem parecer de outro mundo, mas são degustadas em certas localidades.

Um dos exemplos pode ser o chamado balut, um prato filipino que é um petico feito de ovos de pato fertilizados, cozidos com o embrião ainda dentro (que trazem um sabor específico dependendo da sua fase de desenvolvimento), resultando em misturas suaves e crocantes.

O sannakji, sul-coreano, leva um polvo vivo cortado em pedaços e servido no mesmo momento, sendo possível ver até mesmo os tentáculos em movimento. Contudo, o sabor é considerado suave por causa do frescor, mas sua textura é desafiadora, como explica o site Mega Curioso.

Pele de foca ou baleia? Sim, dá para se alimentar delas! Kiviak é um prato tradicional da Groelância em que é preciso utilizar os ingredientes principais recheados com auks (aves marinhas do Ártico) e deve ser costurada com fios. Mas, não para por aí: depois, o todo é enterrado no solo e deixado para fermentar. Com isso, há um sabor diferente com a textura da fermentação.

Já o Foie Gras é um patê com o fígado de gansos, patos e marrecos, com destaque para a culinária da França, em que a preferência também é de quando é recém-tirado do animal, mas pode ser cortado em fatias ou cozido, formando uma massa semi sólida.

PUBLICIDADE

Nessa lista, ainda dá para incluir a Morcela, que pode ser encontrado em diversos países e também é conhecida como chouriço. Nada mais é do que o sangue do porco coagulado e a gordura, que são inseridos nas tripas limpas do animal e acabam formando uma espécie de linguiça preta e possui um sabor bem forte.

Receitas testadas e aprovadas

Para quem prefere não arriscar em pratos exóticos, o Paladar tem outras receitas, testadas e aprovadas, que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.





.