Cidade brasileira disputa título de capital da paçoca de carne; saiba mais

A paçoca de carne é um prato tradicional brasileiro, combinando carne seca desfiada e farinha de mandioca. Uma iguaria que traduz a essência da culinária regional.

De acordo com a repórter Adriana Victorino do Estadão, os amantes desse quitude podem ficar bem animados pois o município de Boa Vista, em Roraima, pode se tornar a capital nacional da paçoca de carne com farinha. A proposta foi realizada pelo deputado federal Stélio Dener (Republicanos - RR), e o projeto defende que a cidade seja reconhecida pelo símbolo que a receita representa à culinária roraimense.

Além disso, uma lei municipal de 2022 reconheceu a paçoca de carne de sol como Patrimônio Cultural e Imaterial de Boa Vista. Em junho deste ano, a cidade também entrou para o livro dos recordes ao produzir a maior paçoca de carne do mundo.

Receitas

Paçoca salgada de carne-seca

PUBLICIDADE

A farinha de mandioca socada no pilão com carne-seca e alguns temperos formam a paçoca salgada. O prato é tradicionalíssimo da culinária nordestinae já era consumido, em uma versão rudimentar, antes da chegada dos portugueses. A receita da chef Heloisa Bacellar mantém a simplicidade do prato.Experimente fazer em casa. Foto: José Patrício/Estadão

Separamos duas receitas para você preparar em casa. Quem ensina a receita é a chef Heloisa Baccelar que manteve a simplicidade do prato ao lado de apenas oito ingredientes e um passo a passo completo. Veja mais neste link.

Paçoca de amendoim fácil

Para começar, um clássico. Fazer paçoca em casa é fácil, requer apenas três ingredientes:amendoim torrado,açúcar e sal.Aprenda a fazer. Foto: Roberto Seba/Estadão

Essa outra sugestão nos faz voltar para a paçoca clássica e muito querida no país. O modo de preparo foi explicado pelo Instituto Gourmet Brasil, ao lado de quatro ingredientes e cinco passos fáceis, você vai arrasar com essa outra receita. Veja a matéria completa neste link.

PUBLICIDADE

Qual é a melhor paçoca do mercado?

TQ SÃO PAULO 07.06.2024 CADERNO2 PALADAR TESTE PAÇOQUINHA PAÇOCA Teste de paçocas realizado no restaurante Ristoro da Casa das Rosas. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Por fim, o Paladar testou ao lado de um grupo de especialistas as melhores marcas de paçoca do mercado. Ao todo foram onze marcas avaliadas às cegas. O top três trouxe Dadinho, Amor e Paçoquita. Saiba mais neste link.