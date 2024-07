Conheça os restaurantes do chef Erick Jacquin

O chef francês Erick Jacquin, naturalizado brasileiro, é uma das figuras de maior destaque na gastronomia do país atualmente, especialmente por ser um dos jurados do MasterChef Brasil.

Os primeiros contatos com o país começaram em 1995 e, desde então, o chef tem sido visto como um das personalidades responsáveis pela gastronomia de alto nível na cidade de São Paulo. Atualmente, Jacquin possui seis estabelecimentos na capital paulista. Confira mais informações dos estabelecimentos abaixo:

Président

Eleito algumas vezes o melhor restaurante francês de São Paulo, o Président é o lugar ideal para provar os grandes sucessos de Jacquin, como o famoso petit gateau e o menu-degustação de sete passos.

Endereço: Rua da Consolação, 3527 – Jardins – São Paulo (SP)

Lvtetia

Apesar de ter raízes francesas, o chef também é fã de uma boa comida italiana e o seu restaurante Lvtetia faz jus a essa preferência. A casa oferece diversas opções de massas, com opções secas e frescas.

Endereço: Rua da Consolação, 3585 – Jardins – São Paulo (SP)

Bar Secreto do Vaticano

No subsolo do Lvtetia funciona o Bar Secreto do Vaticano. Além dos drinks clássicos, o cardápio conta com coquetéis autorais. O local ainda oferece uma agenda de shows ao vivo e, se você der sorte, pode presenciar Jacquin cantando.

Endereço: Rua da Consolação, 3585 – Jardins – São Paulo (SP)

Steak Bife

O Steak Bife é um restaurante especializado em carnes e traz diversas opções de cortes feitos na parrilha com carvão, como filé mignon e chorizo.

Endereço: Avenida Rebouças, 2636 – Pinheiros – São Paulo (SP)

Ça-Va

O lugar é mais uma opção para quem busca o melhor da culinária francesa na capital paulista e oferece o famoso steak tartar, uma das especialidades de Jacquin.

Endereço: Rua Carlos Comenale, 277 – Bela Vista – São Paulo (SP)

Ça-Va Café

O Ça-Va Café de Erick Jacquin tem uma cara de brunch e conta com diversas opções de pães, bolos e bebidas quentes para um belo café da manhã. O local também dispõe de várias sobremesas francesas deliciosas, como a choux de pistache e macarons.

