O que comer nos restaurantes do Jacquin do MasterChef?

Conhecido pelo trabalho há dez anos como jurado do programa gastronômico MasterChef Brasil, o chef francês Érick Jacquin é um dos nomes responsáveis pela popularização da sobremesa petit gateau no Brasil e também pelo comando de três restaurantes em São Paulo.

Parte de suas criações foram mostradas e executadas na prova de serviço do último episódio do MasterChef Profissionais, exibido no dia 10 de outubro, e se você ficou com água na boca, existe a possibilidade de matar a vontade indo a um de seus estabelecimentos.

Alguns pratos passaram por reviews de influenciadores digitais da área gastronômica e foram elencados no Band.com. Confira três deles:

Steak tartare

Por R$ 120 você pode provar o prato clássico que está disponível no menu de todos os estabelecimentos do chef Jacquin, inclusive o Président, que foi classificado como o melhor restaurante francês por dois anos consecutivos pelo prêmio Veja Comer & Beber.

Stinco suíno

Jacquin também trabalha com culinária italiana no Lvtetia, que oferece um almoço executivo por R$ 99,90, e como destaque de prato principal está o stinco suíno.

Charuto

Feito com chocolate e recheado com creme, a sobremesa cuja apresentação chega a chocar de tão realista tem um sabor incrível e faz parte do cardápio do Président pelo valor de R$ 41.

Receitas testadas e aprovadas

