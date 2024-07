Qual é o coquetel mais caro do mundo?

Os drinques são parte do cotidiano de qualquer bar e há inúmeras receitas que são conhecidas em todo mundo. Dentre deste grande mercado, porém, existem alguns coquetéis que se destacam, seja pelos produtos utilizados, pelo sabor ou pelo preço, como é o caso do The Winston, o coquetel mais caro do mundo.

Criado pelo bartender Joel Heffernan para o Clube 23 de Melbourne, o The Winston detém o título de coquetel mais caro do mundo pelo Guinness World Records desde 2013. Vendido na Austrália por 8,583 libras na época que o recorde foi estabelecido, hoje o valor passa dos 54 mil reais.

Por que tão caro?

O alto valor se deve em parte aos ingredientes caríssimos. Ele contém 60 ml do conhaque Croizet Cuvee Leonie, de 1858. O drinque foi criado pelo bartender Joel Heffernan e ainda leva um tipo raro de noz-moscada e chocolate em pó e Grand Marnier Quintessence.

Salvatore’s Legacy

Antes do The Winston, era o Salvatore’s Legacy que levava o título de drinque mais caro do mundo. Ele ganhou esse nome em homenagem ao seu criador, o bartender italiano Salvatore Calabrese. O coquetel é produzido com o conhaque Clos de Griffier que data de 1778, além de Curaçao de laranja de 1860 e Angostura de 1900.

Drinques tradicionais

O coquetel mais caro do mundo é mesmo de impressionar pelo valor e também pelos ingredientes que apresenta, assim como o drinque que detinha o mesmo título anteriormente. Mas, quem gosta de uma boa bebida, não necessariamente precisa provar bebidas tão caras e pode fazer o seu próprio coquetel em casa. Veja a seguir algumas receitas tradicionais:

Dry martini perfeito

Dry martini é um drinque muito popular em bares e restaurantes, mas poucas pessoas sabem fazer. A bebida ficou famosa mundialmente por meio do cinema, ao ser citada como a favorita do espião James Bond. Agora, você pode preparar esta delícia em casa e, se quiser, substituir o gin por vodca.

Cosmopolitan

Um clássico da coquetelaria, esse drinque que combina vodca, suco de cranberry, Cointreau (licor de laranja) e suco de limão ganhou uma legião de fãs com o seriado Sex and the City.

Caipirinha

O drinque tradicional brasileiro pode não ser o coquetel mais caro do mundo, na verdade, a bebida passabem longe disso. No entanto, o clássico é famoso em todo o mundo. Fácil de fazer, leva apenas limão, cachaça, açúcar e gelo.