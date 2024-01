Criança chama a atenção de chef famoso ao ensinar receitas pela internet; veja vídeo

Na última semana, o cozinheiro profissional Otto Vitelleschi divulgou no Youtube o 4º episódio de um desafio gastronômico com a participação do convidado mirim Nicolas Heiras, de apenas 10 anos.

“O menino é BÃO, tem talento pra cozinha hahahaha chamei ele pra fazer o desafio dos 50 reais vs 500 reais comigo!”, escreveu Otto na descrição da plataforma.

Apesar de ainda ser uma criança, Nicolas vêm desenvolvendo os seus dotes culinários na cozinha mostrando que, com ingredientes que costumamos ter na dispensa, você pode obter receitas saborosas.

Conforme informações do portal Assis City, o chef mirim começou aos 8 anos de idade e foi através das redes sociais que acabou chamando a atenção de Otto, surgindo então uma parceria para a gravação.

Os vídeos de Nicolas demonstram a sua alegria em compartilhar as receitas e são destaque pela dinâmica e roupas que remetem ao profissional cozinheiro - mas com medidas menores.