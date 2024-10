Pão de mel: qual o critério dos especialistas para eleger a melhor marca do mercado?

Hoje, é possível encontrar nos mercados versões do pão de mel além do tradicional, recheadas em formato de bolo ou bombom. No entanto, o que ainda deve prevalecer nessas receitas é o protagonismo do mel, a massa com certa umidade e um conjunto agradável de especiarias.

Esses critérios, que definem um verdadeiro pão de mel, serviram como base para que especialistas elegessem a melhor marca de pão de mel do mercado durante o teste do Paladar.

Foram selecionadas 16 marcas em versão tradicional das prateleiras dos mercados, ou seja, sem recheio. Todas foram experimentadas pelos especialistas às cegas, para garantir um resultado imparcial na degustação.

Confira abaixo as três melhores marcas

3º lugar: Bauducco

Os especialistas elogiaram essa marca pelo aroma de especiarias e um equilíbrio evidente no dulçor, o que fez com que ficasse em terceiro lugar.

Bauducco em terceiro lugar no Teste de Pão de Mel. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

2º lugar: Casa Suíça

Apesar do gostinho alcoólico que resta no paladar, a marca se destacou pela cobertura de chocolate, presença de mel e umidade agradável na massa.

Casa Suíça conquista o segundo lugar no Teste de Pão de Mel. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

1º lugar: Dulca

Para os especialistas, essa marca de pão de mel mereceu o primeiro lugar e recebeu o Selo Paladar pelo bom chocolate, mel acentuado e massa molhadinha. Veja detalhes de todas as marcas avaliadas.