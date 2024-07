Cup Noodles lança novo sabor inspirado em sobremesa famosa nos Estados Unidos

A Nissin lançou um novo sabor para o seu macarrão instantâneo da Cup Noodles, o S’mores. De acordo com o Food and Wine, esse sabor é inspirado na tradicional sobremesa americana, que mescla o doce do marshmallow e do chocolate com a crocância do biscoito, proporcionando uma experiência única e surpreendente.

Em uma declaração, a empresa até sugeriu cobrir o macarrão cozido com biscoitos graham esfarelados ou um punhado de mini marshmallows. Priscila Stanton, vice-presidente sênior de marketing da Nissin Foods USA falou um pouco sobre a sobremesa. “Desde sua invenção há quase 100 anos, o adorado s’more foi adaptado a uma ampla gama de sabores de alimentos, receitas e, agora, ramen”, começou.

“À medida que os entusiastas buscam novas maneiras de obter sua dose de s’mores além do ar livre, não conseguimos resistir a nos juntar à diversão da fogueira, transformando o sabor clássico em uma experiência ousada e inesperada que capturará os corações e paladares dos consumidores em todo o país.”, completou.

De acordo com alguns usuários do X, antigo Twitter, a expectativa para o novo sabor é grande. Um internauta escreveu: “AHHH eu não sabia que precisava disso até agora”. Enquanto alguns não aprovaram de jeito nenhum. “De quem foi essa ideia?”, escreveu outro.

PUBLICIDADE

O novo sabor já está disponível em lojas físicas do Walmart ou em compras online. No entanto, não há informações sobre a disponibilização do produto no Brasil.

Confira também mais duas receitas de sobremesas famosas nos Estados Unidos e que tomaram espaço aqui no Brasil

Banana split com banana frita

PUBLICIDADE

Banana split do do chef Lierson Mattenhauer, da Hamburgueria Tradi Foto: João Erbert

Além de marshmallow, os americanos amam sorvete. Contudo, a Banana split é um dos xodós dos nosso amigos. Aprenda uma receita fácil e rápida para se divertir no final de semana ao lado de seus familiares e amigos. Apenas um spoiler... a dica de ouro foi usar a banana frita e o sorvete de creme, em vez do de baunilha. Veja neste link.

Panqueca americana com buttermilk

Com buttermilk, panqueca americana fica mais fofinha. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Essa receita serve tanto para o café da manhã, quanto ao café tarde/ noite. Acredito que não há tempo ruim para comer panqueca. A dica aqui está no buttermilk, conhecido como leitelho em português, é um produto lácteo fermentado que originalmente era o líquido residual deixado após a manteiga ser batida do creme. Mas qual é a função dele? Deixa a panqueca bem macia. Veja a receita completa neste link.