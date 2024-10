De onde é o melhor bolo de chocolate do mundo?

Segundo o TasteAtlas, o famoso guia gastronômico que classifica pratos e sobremesas globais através da opinião de usuários da plataforma que não são necessariamente especialistas no ramo, a resposta para essa pergunta é quase unânime: Viena, na Áustria. O local é o lar do Sacher-Torte, considerado por muitos o melhor bolo de chocolate do mundo. Com uma rica tradição que remonta ao século XIX, essa é uma sobremesa essencial para os amantes de chocolate.

A história do Sacher-Torte: uma herança austríaca

O Sachertorte foi criado em 1832 por Franz Sacher, um jovem confeiteiro a serviço do príncipe Metternich, na corte austríaca. Esse clássico é uma combinação de camadas de bolo de chocolate denso, recheado com uma fina camada de geleia de damasco e coberto com uma camada generosa de glacê de chocolate.

Embora pareça simples, o segredo do sucesso desse bolo está no equilíbrio entre a intensidade do chocolate e o toque sutil da geleia. O Sacher-torte é tradicionalmente servido com uma porção de chantilly, o que suaviza sua textura rica e sua cobertura crocante.

Além de sua receita irresistível, o Sachertorte carrega uma longa disputa histórica entre o Hotel Sacher e a confeitaria Demel, ambos em Viena, sobre quem teria o direito de produzir a versão original. Hoje, o bolo pode ser encontrado em várias partes do mundo, mas experimentar a versão autêntica na Áustria é uma experiência única.

A complexidade da receita e a elegância com que é servido fazem desse bolo uma experiência gastronômica memorável para quem visita Viena.

Melhores bolos de chocolate no Brasil

No Brasil, o famoso Bolo Brigadeiro é mencionado no TasteAtlas por sua simplicidade e sabor irresistível. Feito com chocolate ao leite e coberto por uma camada cremosa de brigadeiro, é uma sobremesa que agrada a todas as idades e se tornou um símbolo das festas brasileiras.

O Paladar compartilhou uma receita de bolo de brigadeiro com massa de chocolate 50% cacau e recheio de brigadeiro tanto por dentro quanto na cobertura. A confeiteira Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana, criou essa versão deliciosa, que você pode conferir aqui.

O que é o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia gastronômico conhecido por catalogar e avaliar pratos tradicionais e bebidas de diferentes culturas. Com avaliações feitas por consumidores, o guia mapeia sabores autênticos e receitas que preservam as tradições locais. Ele serve como referência tanto para chefs quanto para amantes da gastronomia, que buscam explorar os sabores mais genuínos ao redor do mundo.

Saiba mais: Confira o ranking completo no link.