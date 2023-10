Descubra a árvore de Natal de chocolate belga que está causando frenesi por R$ 2.900

Outubro nem acabou e o Natal já tem feito sua presença com panetones, doces e chocolates. No primeiro dia de vendas da árvore de chocolate belga ao leite, a Carmella já vendeu uma. A doceria que fica no Baixo Pinheiros, já começou os trabalhos para vender os presentes natalinos.

Neste ano, o confeiteiro Lucca Guilger apostou no chocotone de pistache (R$ 239 com 800 gramas), mas também na árvore natalina de 4 quilos, 72 centímetros de altura e outros 32 de diâmetro na base, armazenada em uma caixa verde rígida, com visor na frente, ao preço de R$ 2.900.

No entanto, ele não contava que a primeira unidade do chocolate saísse antes mesmo de ser exposta. “No balcão, comentei que tinha terminado os testes e o cliente quis porque quis uma. Acabou levando”, contou ele ao Paladar.

Além da árvore trilhardária, há outras na loja de doces, como as drágeas de amêndoas e castanha de caju banhadas em chocolate belga (a R$ 149 com 250 gramas ou R$199 com 450 gramas).

