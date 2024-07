Descubra quem lava a louça do Masterchef Brasil

No universo dinâmico e glamoroso do MasterChef Brasil, há uma equipe essencial que trabalha incansavelmente nos bastidores para manter a cozinha funcionando perfeitamente: os responsáveis por lavar louça.

Na preparação de bolos gigantes e pratos variados, muitos utensílios como batedeiras e facas, além de restos de alimentos, acabam misturados entre as louças do programa. No entanto, não são os participantes que se responsabilizam pela arrumação da bagunça. É a produção do programa se encarrega de cuidar de tudo.

Segundo informações da Band, a equipe retira a louça para lavar em uma cozinha auxiliar, o lixo é removido e a água das bancadas é trocada - tudo isso em questão de minutos. Esse processo é crucial para manter a eficiência e a higiene na competição.

Com a área de trabalho restaurada à sua condição inicial, a equipe de produção se retira rapidamente, permitindo que os competidores reiniciem suas provas com foco renovado e sem interrupções. E, no final da gravação, o esquema se repete e deixam tudo pronto para o dia seguinte.

Nos episódios anteriores

PUBLICIDADE

Relembre o que aconteceu nesta terça-feira (02) no Programa:

Durante o sexto episódio da nova temporada, a participante Thais foi eliminada. Durante a prova, a jovem precisou fazer uma versão moderna do clássico coquetel de camarão, mas sua receita não agradou os jurados. Heleza Rizzo, inclusive, apelidou o molho da cozinheira de “molho de sabão”.