6 ideias de drinques com gim para fazer em casa

O gim é uma bebida alcoólica destilada que costuma ser infusionado com botânicos - como zimbro, por exemplo -, conferindo a ele a natureza de vodca saborizada, e é uma carta coringas na coquetelaria, fazendo parte da composição de vários drinques, como negroni, tom collins, martini, gim tônica, entre outras possibilidades.

Neste ano, a equipe Paladar entrevistou bartenders de bares e restaurantes de prestígio afim de saber quais eram seus drinques prediletos com gim. As entrevistas com Thiago Bañeres, Timothée Prangé, Spencer Amareno, Nico de Soto, Simon Ford, Alex Sepulchro e Fabio La Pietra renderam respostas variadas, mas que penderam mais para combinações clássicas. A matéria foi feita especialmente para o Dia do Gim, que acontece no dia 10 de junho, e pode ser lida na íntegra aqui.

Se você é uma pessoa que não abre mão de uma bebida refrescante, coquetéis com gim podem ser uma opção muito agradável. Confira algumas sugestões para reproduzir em casa - algumas delas favoritas dos renomados bartenders.

Red Collins

O drinque que é uma releitura do clássico Tom Collins tem sabor leve, uma cor latente e alto teor alcoólico. Fácil e rápido, leva gim, hibisco, limão, água com gás e xarope de açúcar. Acesse a receita aqui.

PUBLICIDADE

Red Collins, drinque com gim e hibisco. Foto: Bruno Nogueirão|Estadão

Tom Collins

Se o seu paladar preferir sabores cítricos, essa versão clássica do Collins é ideal. Com suco de limão siciliano e água com gás, o drinque é considerado uma limonada batizada com gim. Veja a receita completa aqui.

Tom Collins, a limonada batizada com gim Foto: Codo Meletti|Estadão

Dry Martini

PUBLICIDADE

A bebida emblemática por levar azeitona na taça é a favorita do James Bond, personagem da franquia 007, e extremamente popular. Saiba como fazer em casa sem complicações conferindo ingredientes, medidas e o passo a passo aqui.

Dry Martini Foto: Spot

Brasileirinho

A gim tônica com maracujá foi carinhosamente batizada com esse nome por Laércio Zulu, gestor de bares do Grupo São Bento, em homenagem ao país durante a Copa do Mundo de 2018. A receita da bebida pode ser acessada aqui.

Brasileirinho. Foto: Tiago Queiroz|Estadão

PUBLICIDADE

Locos por el tónico

Também no clima de Copa do Mundo, na edição de 2018, esse drinque que mistura gim com vinho tinto é uma homenagem à Argentina. Veja a receita aqui.

Gim tônica com Malbec. Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Negroni de Jerez

Essa versão do coquetel clássico tem a mesma estrutura de ingredientes e o mesmo perfil de sabor, mas possui o diferencial do Cynar e do vinho fortificadp espanhol na composição.

PUBLICIDADE