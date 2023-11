Dia do sushi: 2 restaurantes para ter a experiência completa

Com 43 anos de experiência no Japão, Simon Ito serve sushis em seu espaço na Vila Buarque, em São Paulo. Ele começou como ajudante de limpeza, evoluiu para sushiman no Huto, restaurante com estrela Michelin e agora oferece uma experiência omakase por R$ 265, com opção de bebidas à vontade por R$ 120.

O menu inclui três aperitivos, 15 sushis sazonais, uma sobremesa e saquê. O arroz é uruguaio, o vinagre é japonês, e os pratos não são discretos, com molhos que acompanham a trilha sonora.

Já no restaurante Goya Zushi, comandado por Uilian Goya, oferece uma experiência mais íntima e especializada por R$ 490, sem bebidas, nos Jardins. O cardápio inclui temakis, donburis, futomakis e nigiris, com destaque para o shari, preparado com técnica ancestral e servido de diversas maneiras.

O restaurante também se destaca pelos hashis confortáveis e pela atmosfera autêntica.

Confira mais informações sobre os restaurantes na matéria preparada pelo Paladar, clicando aqui!

