4 dicas para usar a grelha e deixar a carne do seu churrasco mais suculenta

O churrasco é uma tradição forte no Brasil, mas também conquista paladares ao redor do mundo em suas diversas versões. Seja em um encontro descontraído com amigos ou em eventos especiais, a grelha é o utensílio essencial para garantir o sucesso dessa experiência.

É ela que revela o melhor da carne, desde a liberação da gordura até o ponto perfeito, realçando suculência e sabor. Com as dicas essenciais desta matéria de Paladar, você aprenderá a dominar a grelha e a garantir um churrasco impecável.

Ajuste a temperatura da peça e da churrasqueira: Certifique-se de que a temperatura da carne e da churrasqueira estejam semelhantes. Isso evita que as fibras se contraiam, preservando a umidade e garantindo a suculência do corte. Use um termômetro para o ponto ideal: A grelha aumenta o calor da carne, e usar um termômetro é uma maneira prática e segura de atingir o ponto perfeito, levando em conta as particularidades de cada corte. Deixe a carne descansar antes de cortar: Retire a carne da grelha e deixe descansar por alguns minutos. Isso permite que os sucos se redistribuam, garantindo uma carne ainda mais suculenta. Mantenha a grelha sempre limpa: Antes de tudo, a higienização é fundamental. Gordura acumulada não só prejudica o processo de grelhar, como também aumenta o risco de contaminação dos alimentos.

Guia essencial da grelha

A etapa de higienização é uma das questões cruciais trabalhadas na matéria de Felipe de Paula com a ajuda do chef Fabio Lazzarini. Esse conteúdo aborda também como escolher a grelha adequada, manutenção geral, como controlar o calor do fogo e outros assuntos importantes sobre a grelha do churrasco. Acesse agora.

A grelha argentina é a melhor opção para preparar suas carnes, pois ela cabe tanto em parrilhas, quanto nas churrasqueiras Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Manual do churrasco

Planejar o churrasco perfeito envolve tarefas como selecionar cortes de carne, saber quais temperos saborosos usar, pensar em acompanhamentos frescos, bebidas geladinhas para servir aos convidados, e muito mais. O manual do churrasco possui dicas e receitas para planejar o churrasco perfeito.