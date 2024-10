Qual a diferença entre café conilon e robusta e onde comprar?

A história do Coffea canephora, com suas principais variedades Conilon e Robusta, é relativamente recente no Brasil, e as diferenças entre esses dois grãos são notáveis, especialmente no sabor e no aroma.

Diferenças entre Conilon e Robusta

Embora o Conilon e o Robusta sejam da mesma espécie (Coffea canephora), eles apresentam características distintas:

Conilon : Sua produção está concentrada principalmente no norte do Espírito Santo. Inicialmente cultivado com foco na produtividade e estabilidade, o Conilon tem evoluído nos últimos anos em termos de qualidade sensorial, ganhando mais destaque entre apreciadores.

: Sua produção está concentrada principalmente no norte do Espírito Santo. Inicialmente cultivado com foco na produtividade e estabilidade, o Conilon tem evoluído nos últimos anos em termos de qualidade sensorial, ganhando mais destaque entre apreciadores. Robusta: Conhecido por sua maior resistência, o Robusta tem uma composição química com mais carboidratos, o que contribui para um maior rendimento industrial e uma percepção de doçura mais acentuada no sabor. Além disso, seu teor de cafeína é maior, o que o torna mais resiliente a doenças fúngicas.

Onde comprar?

Você pode adquirir cafés Conilon e Robusta em diversas lojas, tanto físicas quanto online, que oferecem marcas como 3 Corações, Nescafé e Melitta. Essas marcas têm investido em edições especiais com esses grãos:

3 Corações : Lançou microlotes de robustas cultivados na Amazônia, dentro da linha Tribos.

: Lançou microlotes de robustas cultivados na Amazônia, dentro da linha Tribos. Nescafé (Nestlé) : Apresentou o microlote Pontões Capixabas em 2022, com grãos de Conilon do Espírito Santo. Em 2024, lançou o Montanhas Capixabas , 100% Robusta.

: Apresentou o microlote em 2022, com grãos de Conilon do Espírito Santo. Em 2024, lançou o , 100% Robusta. Melitta: Incorporou, em 2024, à sua linha Regiões Brasileiras, o Terras Capixabas, 100% canephora, com distribuição em todo o Brasil.

Melhores cafés, segundo especialistas

