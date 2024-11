Hossomaki e uramaki não são nomes tão simples de pronunciar e, por isso, muitas vezes são chamados apenas de sushi. E eles realmente podem ser nomeados assim, mas os nomes difíceis explicam as diferenças que apresentam entre si dentro da culinária japonesa.

Ao Paladar, o premiado chef Tsuyoshi Murakami, nascido no Japão e dono do restaurante com uma estrela Michelin, Murakami, explicou os tipos de sushi que existem e destacou o hossomaki e o uramaki. Confira abaixo:

Tipos de sushi

O hossomaki se trata de um “enroladinho” de peixe, com alga por fora, arroz e um pedaço de peixe ou fruto do mar como recheio. Já o Uramaki é o contrário e “ura” significa “o outro lado”, ou seja, é basicamente a mesma coisa que o hossomaki, mas o arroz vem do lado de fora e a alga fica entre ele e o peixe.

O que é nori?

Quando se trata desses dois tipos de sushi, algo que não se pode esquecer é a alga. O nori é o tipo de alga mais popularmente conhecido e pode ser cortado em diferentes formatos e utilizado em temakis e gunkans, por exemplo.

Há também o kombu, alga conhecida por ter uma boa quantidade de umami. Ela costuma ser utilizada no restaurante de Murakami junto aos peixes brancos, que são envolvidos como um sanduíche. Para fechar, a alga wakame pode ser utilizada em caldos (como missoshiro) e também no shari.

Arroz para sushi

Já o arroz para sushi também apresenta suas propriedades únicas. O arroz cru recebe o nome de komê. Por sua vez, o gohan é o arroz simples cozido na água e o shari nomeia o arroz cozido e temperado. Esse último é o mais usado no preparo de hossomaki e uramaki.

