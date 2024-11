Sushi e sashimi são a mesma coisa? Veja receitas

Nesta sexta-feira, 1° de novembro, é comemorado o Dia Internacional do Sushi, prato tradicional da culinária japonesa que se tornou muito querido pelos brasileiros. Apesar de ser uma das receitas mais famosas, ainda há muitas duvidas em torno do sushi, que muitas vezes é confundido com sashimi.

Por isso, o Paladar pediu ao chef Tsuyoshi Murakami, nascido no Japão e dono do restaurante com uma estrela Michelin, Murakami, para explicar as diferenças entre os dois elementos. Saiba tudo sobre sushi na matéria de Giulia Howard.

Sushi e sashimi

Os nomes parecidos não indicam a mesma coisa e o sashimi não é uma variação do sushi. O sashimi é a peça pura de peixe ou fruto do mar, enquanto o sushi vem sempre com arroz acompanhando o peixe. Os dois tipos de peças costumam ser servidos juntos em restaurantes japoneses e combinam muito bem entre si.

Como escolher peixes para sushi ou sashimi?

PUBLICIDADE

Os tipos de peixes são importantes para um bom sushi ou sashimi, mas saber escolher um produto de qualidade é ainda mais essencial. Segundo Murakami, sentir o peixe é fundamental no processo de compra.

Ele indica observar se o olho do animal está bem brilhoso (como se fosse uma bola de gude), se a guelra está bem vermelha, brilhante e melando ao ser aberta e, ao tocar na barriga do peixe, ela precisa estar firme. Além disso, o cheiro faz diferença, devendo estar com o cheiro de mar, que indica frescor.

Receitas fáceis

Agora que você já sabe as diferenças entre sushi e sashimi e como escolher o melhor peixe para os preparos na cozinha, que tal conferir duas receitas, uma de cada elemento, para fazer em casa? Confira a abaixo:

Sashimi de salmão com especiarias

PUBLICIDADE

Sashimi de salmão Foto: Mário Rodrigues Júnior | Sassá Sushi

Uma receita fácil e rápida de sashimi, esse prato leva azeite trufado e raspas de limão siciliano, que trazem um sabor especial e diferenciado ao peixe. Veja a receita completa.

Niguiri de camarão

Niguiri de camarão Foto: Luigi Di Fiore

O nigiri é um tipo de sushi tradicional, feito com uma porção de arroz prensado e coberto com uma fatia fina de peixe. Apesar dos peixes como salmão e atum serem os mais usuais, o camarão pode ser uma ótima pedida para compor esse preparo típico da culinária japonesa. Veja a receita completa.