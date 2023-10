O Dia das Bruxas está chegando e a gelateria Cuor di Crema entrou na brincadeira do “Trick or Treat” (em português, gostosuras ou travessuras). Até 31 de outubro, os clientes podem se deliciar com dois sabores especiais de gelato: Chocolate Nero e Chocoreo Branco. Ambos são servidos com enfeites “assustadores”, dentre eles cobertura de morango - remetendo a sangue - e balas de gelatina em formato de olhos, gengivas, abóboras, aranhas e teias.

Gelato Chocolate Nero decorado para o Halloween Foto: Cuor di Crema/Divulgação

Os gelatos temáticos estão disponíveis em todas as unidades do Brasil, os produtos podem ser encontrados nos tamanhos P, M e G, a partir de R$ 17,50.