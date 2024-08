Doritos lança salgadinho ‘gravidade zero’ para viagem espacial

Salgadinho é comida de astronauta? Agora sim! A Doritos acaba de lançar uma edição especial do Cool Ranch para consumo em gravidade zero. As tortillas tem tamanho mini e uma alteração na fórmula evita com que o pó de queijo flutue pela nave.

A diferença também está na embalagem, que brilha no escuro. Os astronautas da missão Polaris Dawn serão os primeiros a estrear o produto da Doritos. Para quem, em terra, quiser experimentar o sabor, a Doritos está em parceria com o St. Jude Children’s Research Hospital, instituição focada no tratamento de câncer infantil.

Fazendo uma doação para o hospital, no valor inicial de US$ 200 dólares, passa a concorrer a uma lata ‘‘Doritos espacial’'. Mais informações sobre como doar e concorrer ao produto aqui. O lançamento não está disponível para o Brasil.

Comida de astronauta

As ‘‘comidas espaciais’' mudaram muito nos últimos anos. Iuri Gagarin, o primeiro astronauta a viajar pelo espaço, levou uma ‘‘refeição em pasta’' em um tubo parecido com uma pasta de dentes.

Os alimentos permitidos nas missões espaciais são escolhidos de acordo com a nutrição, resistência à microgravidade e o prazo de validade alto, para durar até o final das longas viagens.

São permitidos alimentos desidratados, termoestabilizados, líquidos e até frescos. Os desidratados são os mais variados: leite, purê de batata e até coquetel de camarão, é só usar a imaginação. São desidratados em terra e re-hidratados na nave, com água quente.

Já os termoestabilizados são levados a alta temperatura, matando os microrganismos e desnaturalizando enzimas prejudiciais à saúde, e são embalados em latas ou copos, por isso os enlatados são tão comuns em missões espaciais.

E se engana quem pensa que não é permitido levar alimentos frescos: frutas e outros produtos que não precisam ser conservados artificialmente são liberados, sendo consumidos antes de estragarem.

O maior perigo está nos alimentos líquidos, que precisam ser armazenados em embalagens específicas, com canudos, para que não molhem os equipamentos em volta.