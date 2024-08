Drinque brasileiro é eleito um dos melhores do mundo

Um drinque brasileiro de grande destaque e conhecido em todo o mundo, a caipirinha foi eleita como um dos melhores coquetéis do mundo pelo TasteAtlas. A bebida aparece em quinto lugar em uma lista de 500 drinques com nacionalidades diferentes.

Caipirinha é o quinto melhor drinque do mundo

No ranking do TasteAtlas, a bebida é descrita como um coquetel feito com cachaça, açúcar e limão. Simples de fazer, o drinque leva apenas três ingredientes e gelo. Para preparar uma caipirinha, você precisa de suco e as rodelas de limão, cachaça, açúcar e, claro, muito gelo.

“A maneira tradicional de fazer caipirinha é em uma única jarra grande que pode ser compartilhada entre as pessoas, mas também pode ser servida em um copo old-fashioned com uma fatia de limão para enfeitar”, destaca a plataforma.

Dicas para fazer a caipirinha perfeita

O drinque tradicional brasileiro é fácil de fazer, mas vale seguir algumas dicas para preparar a caipirinha perfeita, que vão ajudar a evitar o amargor, excesso de bagaço e açúcar sobrando no fundo. Veja a receita completa e truques aqui.

Como o TasteAtlas define os rankings?

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região. A partir disso, são montados rankings como ‘melhores coquetéis do mundo’, que cita o drinque brasileiro.