3 drinques autorais com café que você precisa experimentar

A coquetelaria é a arte de criar coquetéis, ou seja, drinques que surpreendem em cada gole. Existem os clássicos, mas a verdadeira surpresa vem da inovação. Cada vez mais ingredientes entram nesse setor, o que explora a habilidade e criatividade dos profissionais de bar e resulta em drinques autorais de sucesso

Um ótimo exemplo, segundo matéria de Ensei Neto e Cintia Oliveira, são os drinques autorais com café. A bebida entrou como um ingrediente inusitado que traz um toque especial. Embora tenha um sabor marcante, ele é trabalhado com equilíbrio. Ficou curioso? Confira abaixo algumas opções de drinques autorais para provar:

Coffee ananas

Esse drinque foi desenvolvido pela bartender argentina Chula Barmaid, responsável pela carta do Flora Bar. Ela destaca o Coffee ananas principalmente pelo sabor frutado, resultado de ingredientes como xarope de mel, suco de abacaxi, folha de limão, cold brew, suco de limão, Campari e cachaça Arbórea amburana na composição.

Negroni café

A carta do Urbe Café Bar é de responsabilidade do empresário Fábio Pereira e do mixologista e barista Rogério Feitosa, que originaram o negroni café. O drinque une um clássico da coquetelaria com gim, Campari e cold brew. O diferencial dessa e de outas bebidas do estabelecimento são as bases alcoólicas, armazenadas em um tonel de madeira, garantindo complexidade no resultado final.

Dufftown express

Também é possível experimentar drinques autorais com café no Song Qi, como o dufftown express. A bebida, criada pelo bartender Ricardo Takahashi, leva uísque Singleton, Carpano classico e cold brew, se caracterizando pela intensidade tanto no sabor quanto na coloração.

Tudo sobre coquetéis autorais com café

Além de explorar lugares e drinques para provar, há todo um universo por trás da criação de um drinque autoral com café. Esse processo envolve um trabalho minucioso que exige conhecimento profundo sobre os grãos, suas origens e características, além de técnicas essenciais de preparo. Quer saber mais sobre como essas combinações são feitas e as dicas fundamentais para um coquetel perfeito? Veja o conteúdo completo.

Receita: Irish coffee

Dá para preparar drinques com café em casa sem dificuldade. O Irish coffee é um exemplo clássico que nunca sai de moda, perfeito para agradar adultos que curtem café e bebida alcoólica. Veja a receita completa aqui.

