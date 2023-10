É fã da Disney? Saiba aonde encontrar as receitas dos filmes na vida real

Através de um século de magia, a Disney não apenas nos encantou com suas histórias inesquecíveis, mas também nos brindou com pratos que se transformaram em ícones da cultura popular, transportando-nos para um mundo de sabores, texturas e aromas extraordinários.

Hoje, talentosos chefs estão reinterpretando esses pratos icônicos das animações e trazendo sua magia para as mesas da capital mineira. Confira a lista preparada pelo portal O Tempo.

Torta de Maçã da “Branca de Neve”

Torta de Maçã da “Branca de Neve” Foto: reprodução

Em uma cena memorável de “Branca de Neve e os Sete Anões”, a princesa prepara uma torta especialmente para o anão Zangado, usando maçãs, uma fruta emblemática que percorre toda a história. Na versão da confeitaria Mole Antonelliana, a torta possui uma massa amanteigada, geleia de damasco, pão de ló umedecido com licor de rum, creme de baunilha e, é claro, maçã. “Eu faço um desenho com fatias que simulam flores de maçã Argentina. Por último, eu polvilho açúcar cristal para dar um aspecto dourado depois de assar no forno”, explica a confeiteira Leize Guerra.

Macarrão com Almôndegas de “A Dama e o Vagabundo”

Macarrão com Almôndegas de “A Dama e o Vagabundo” Foto:

Joca e Lady, o casal canino mais romântico da Disney, compartilham um delicioso prato de espaguete com almôndegas em uma das cenas mais icônicas de “A Dama e o Vagabundo”. O Bella Roma Ristorante, em Belo Horizonte, recria essa cena com o ragù con polpette, um prato italiano autêntico com molho de tomate e almôndegas, uma receita da família do chef Marco Cerusico.

Ratatouille do Chef Remy

Ratatouille do Chef Remy Foto: Reprodução | IMDB

Quando se trata de gastronomia, o filme mais emblemático da Disney é “Ratatouille”, estrelado pelo adorável ratinho Remy, que sonha em se tornar um chef de cozinha. Uma das receitas memoráveis do filme é o ratatouille, um prato francês simples de legumes assados e temperados. Na versão preparada pela chef Ju Duarte, da Cozinha Santo Antônio, legumes como abobrinha, berinjela, cebola, pimentão vermelho e tomate concasse são cortados cuidadosamente para permanecerem crocantes e vibrantes. Ela serve o ratatouille com rosbife e empadinha de queijo.

Gumbo de “A Princesa e O Sapo”

Gumbo de “A Princesa e O Sapo”

No filme “A Princesa e O Sapo”, a cozinha cajun e creole do Sul dos Estados Unidos é destacada. O prato principal é o gumbo, um guisado preparado com diversas carnes, frutos do mar ou legumes. Em Belo Horizonte, o restaurante Gumbo Soulfood, especializado na comida típica de Nova Orleans, apresenta sua versão única, influenciada pelas tradições francesas, espanholas, caribenhas, africanas e nativo-americanas. O gumbo é preparado com camarões, frango, linguiça, lombo defumado e quiabo ao molho gravy de roux preto, servido com arroz branco e waffle de pão de milho, sendo uma verdadeira celebração das riquezas culinárias da região.

