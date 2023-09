Eliezer operou em hospital que tem cardápio assinado por chef famoso; descubra quem é

Recentemente, Eliezer decidiu se submeter a um procedimento estético que incluiu ginecomastia e lipoaspiração no renomado Blanc Hospital. O ex-participante do BBB não hesitou em compartilhar cada momento da sua jornada nas redes sociais, proporcionando aos seus seguidores uma visão detalhada de sua experiência no hospital.

Mas o que realmente chamou a atenção foi a coincidência de Eliezer estar no mesmo hospital onde o famoso chef Henrique Fogaça é responsável pela gastronomia. O Blanc Hospital é conhecido não apenas pelos seus serviços médicos de alta qualidade, mas também por oferecer uma experiência gastronômica inigualável, com um menu exclusivo assinado pelo renomado chef.

A culinária de Fogaça no hospital é uma fusão harmoniosa da tradicional culinária brasileira com toques de alta gastronomia, criando pratos que não apenas deliciam o paladar, mas também auxiliam na recuperação dos pacientes, graças à inclusão de nutrientes essenciais.

Dentre as opções gastronômicas disponíveis, destacam-se pratos como:

Salada de grãos acompanhada de camarão;

Polenta servida com pesto de rúcula;

Tartare de palmito;

Parmegiana acompanhada de arroz de brócolis e batata rústica;

Filé de frango grelhado servido com purê de batata e legumes salteados;

Risoto de camarão enriquecido com aspargos e alho-poró;

Salmão grelhado acompanhado de mini legumes e um toque especial de creme e farofa de pistache;

Tagliatelle ao pesto de espinafre e mussarela de búfala.

E para adoçar a experiência, as sobremesas incluem delícias como doce de leite com banana cremosa e biscotti, servido com sorvete de baunilha, e um irresistível brigadeiro acompanhado de sorvete de paçoca, praline e uma generosa calda de chocolate.

Receitas testadas e aprovadas

