As trends de Internet quando vêm, chegam com tudo. E você já deve ter visto por aí a nova do chá de banana que, supostamente, emagrece. Mas será mesmo? Para desvendar de vez esse segredo, chamamos a professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcanti.

Sentimos muito, mas não, a primeira notícia que elas nos deu é de que não, o chá de banana não emagrece. Segundo a profissional, ele aumenta o trânsito intestinal e a diurese, o que pode contribuir para a redução do inchaço abdominal e isso dá a sensação de que você reduziu medidas e de que emagreceu.

O lado bom dessa história é que não há contraindicações e nem sinais de que a bebida faça mal, porém ele não é tão recomendado para pessoas que utilizam medicamentos diuréticos para o controle da pressão arterial.

Há benefícios?

Então você pensa, será que ele tem algum benefício? E sim, ele tem, pois pode ser um ótimo aliado para quem sofre com insônia e a tensão pré-menstrual - a famosa TPM, já que possui triptofano, o percursor de serotonina. “Mas vale ressaltar que o uso deve ser contínuo e associado a uma alimentação saudável e prática de exercício físico”, adverte a profissional.

Vale lembrar que a fruta em si tem vários benefícios por ser extremamente rica em potássio e fibras: “Ela contribui para saúde do coração, especialmente para os portadores de hipertensão, pelo alto teor de potássio. Além disso, tem uma boa concentração de fibras, auxiliando na regulação da glicemia, aumento da saciedade e estímulo do trânsito intestinal”.

Reutilizando

O chá de banana pode ser feito com a casca de banana ou com a própria fruta, mas, pode ser que sobre um pouco de ingrediente. Sendo assim, questionamos a nutricionista o que pode ser reutilizado e como. A dica é preparar um bolo usando a fruta como base, uma vitamina de frutas ou até mesmo panquecas. Já com a casca, você pode preparar um refogado com molho de tomate e a casca de banana desfiada, fazendo uma carne louca vegana.

Aprenda a receita

Ferva 500 ml de água.

Reduza o fogo.

Adicione 1 banana inteira.

Deixe ferver por 20 minutos.

Desligue o fogo.

Deixe em infusão por mais 5 minutos.

Retire a banana.

Consuma 250 ml a 300 ml do chá no período da tarde.

P.S:.: Lembre-se de higienizar bem a casca, a fruta submersa em solução de hipoclorito, sendo 1 litro de água para 2 colheres (sopa) de hipoclorito de sódio.

Receitas para reaproveitar a banana e a casca da banana

Panqueca de banana

Aprenda a fazer esta panqueca de banana fácil e rápida Foto: Lu Bonometti | Casa Bonometti

Chegou a sua vez de fazer a panqueca de banana da confeiteira Lu Bonometti, que leva apenas cinco ingredientes e vai muito bem com um leite ou chá quente. Ela rende duas panquecas médias ou três pequenas, vai da sua escolha.

Bolo de caneca de banana

Bolo de banana de caneca feito no microondas é aquela opção rápida de doce para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

Esta versão do bolo é de microondas da nutricionista Gabriela Cilla fica pronta em 3 minutos, dependendo da potência do seu microondas, e garante aquele bolo quente que também pode ser saboreado no café da manhã.

Vitamina de banana

Vitamina de banana Foto: Leonardo Souza | Estadão

Para esta receita, é ideal usar a banana prata, por conta da sua doçura, porém fica a seu critério. Não é recomendável a banana ouro ou a maçã, por serem mais duras. Segundo Gabriela Cilla, o adoçante natural pode ser substituído por mel de boa qualidade, pois é um ingrediente que ajuda bastante na qualidade e consistência da vitamina.

