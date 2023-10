Entenda como uma cidade do interior do ES fez o maior café coado do mundo

Você já parou para pensar quantas xícaras de café você toma por mês? Bom, para tomar todo o conteúdo do maior café torrado do mundo dentro de 30 dias, você teria que tomar mais de mil xícaras por dia. O maior café coado do mundo está localizado no interior do estado do Espírito Santo, na pequena cidade de Brejetuba, que tem pouco mais de 12 mil habitantes.

Preparada com mais de 700kg de pó de café, a coagem utiliza um filtro especial produzido localmente com várias camadas de tecido, e fica sustentado em gancho e cordas presas a uma torre de ferro. A água é bombeada por caminhão pipa para que atinja a altura necessária para ocorrer a coagem, feita sobre uma grande xícara com capacidade para comportar os mais de 8 mil litros do processo. Tal qual a passagem de um café caseiro, o aroma do café gigante de Brejetuba toma conta do ambiente, temperando o ar da cidade com aquele cheiro característico e irresistível da bebida.

A tradição na cidade se iniciou em 2008, e desde então há um esforço coletivo da cidade em figurar no Guinness Book, que reúne e oficializa os recordes mundialmente. Em 2011, a cidade teria conseguido espaço no livro, mas logo foi superada por outras entradas, já que não há a separação das modalidades de café para o registro no Guinness. No entanto, a atração de Brejetuba segue sendo a maior coagem de café registrada no planeta.

