Ervas congeladas podem ser utilizadas na cozinha?

Ervas congeladas são uma opção prática e eficaz para quem busca preservar o sabor e o frescor das ervas por mais tempo na cozinha. Contudo, nem todas ficam boas ao ser colocadas dentro do congelador.

A chef Heloisa Bacellar em uma live no quadro “Paladar Responde” no Youtube, compartilhou sua opinião sincera sobre o assunto. “Melhor do que jogar fora”, iniciou ao ser questionada. Além disso, explicou que essa prática é essencial para momentos que você não tem as ervas frescas em casa.

Dentre os exemplos, Bacellar falou sobre a salsinha e a cebolinha. “Quando picadinhas conservam muito bem”, explicou a chef. No entanto, as ervas não vão ficar 100% igual as frescas, mas elas ajudam.

Além disso, o manjericão, por exemplo, é uma erva que fica horrível ao ser congelado. Segundo Heloisa, “ele fica preto, molenga e perde a vida”. Uma alternativa é guardá-lo como pesto.

O que fazer com as ervas que não ficam boas no congelador?

Segundo a chef, a melhor alternativa é misturar as ervas que seriam congeladas com outras ervas e temperos. Como por exemplo, o coentro, que também fica molengo quando guardado no congelador. A dica da Heloisa é colocá-lo misturado com alho, gengibre, sal e pimenta. “Coloca tudo no potinho e vai se tornar um curry”, disse.