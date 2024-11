Especialistas testam e elegem o melhor tender do mercado

Com a chegada do fim de ano, muitas pessoas costumam procurar pratos típicos para celebrar de uma maneira diferente. Na hora das compras, uma das opções mais clássicas do Natal é o tender, por harmonizar com receitas salgadas e agridoces com muita facilidade.

Pensando nisso, o Paladar decidiu fazer um teste às cegas com marcas de tender que estão no mercado e eleger a melhor. A equipe foi composta pelo chef Ivan Santinho, proprietário do La Cura, o chef Jefferson Rueda, d’A Casa do Porco, a chef Vanessa Silva, do Parigi Bistrot e Oghan Teixeira, dono da Ghee Banqueteria.

Os requisitos observados foram a fibra, o sabor e a umidade da carne original - ou seja, do pernil suíno. A defumação do tender e o equilíbrio de sal também foram analisados entre as marcas.

Top 3

Sadia Swift Seara Gourmet

Sadia

Conquistando o primeiro lugar do pódio, a marca da Sadia se destacou entre seus concorrentes ao conquistar o paladar dos jurados.

Além disso, as fibras da carne, o equilíbrio do sal e a defumação foram requisitos que o tender atendeu. Um dos destaques da carne também foi seu “gostinho de infância” que agradou o juri. Veja o ranking perfeito.

SAO PAULO SP 26/11/2024 PALADAR - MINI TENDER SADIA/ VENCEDOR - Foto do mini tender Sadia, vencedor da disputa. FOTO Taba Benedicto/ Estadão Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Tender perfeito

Agora que você descobriu qual é o melhor tender do mercado, confira também como fazer a receita perfeita da carne para tornar a sua ceia ainda mais especial. Veja as dicas dos especialistas.

Tender fatiado Foto: Adobe Stock

