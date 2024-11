Qual é a melhor marca de pêssego em calda do mercado?

Para Saiko Izawa, chef pâtissière, as versões do supermercado de pêssego em calda precisam apresentar algumas características específicas para serem consideradas de qualidade.

Mas quais são essas características? Conter o aroma e perfume da fruta, assim como ‘’a mordida da fruta’', que diz respeito a textura nesse caso, além de também ter uma aparência brilhante e chamativa, explica.

Esses foram os critérios considerados por Saiko Izawa e outros especialistas para eleger o melhor pêssego em calda do mercado durante um teste promovido pelo Paladar. Confira mais detalhes abaixo:

Teste cego

Para o teste, Paladar selecionou 10 marcas de pêssego em calda encontradas em supermercados e empórios de São Paulo. Cada uma delas foi avaliada quanto a qualidade em uma degustação às cegas.

Isso significa que os especialistas não sabiam quais marcas estavam provando, pois as frutas foram colocadas em embalagens transparentes para o teste. Após anotarem suas impressões, eles elegeram uma marca vencedora:

Teste do pêssego em calda. FOTO: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

Qual a melhor marca de pêssego em calda?

A Qualitá conquistou o primeiro lugar como a melhor marca de pêssego em calda do mercado, recebendo o Selo Paladar, que elege marcas de qualidade das prateleiras de acordo com a opinião de especialistas.

Essa marca se destacou pelo sabor equilibrado, principalmente em relação ao dulçor no conjunto, assim como apresentou uma textura agradável e um aspecto visual de brilhar os olhos.

O pêssego em calda Qualitá venceu o teste e recebeu o Selo Paladar. Foto: Felipe Rau

TOP 3

Apesar da Qualitá ter vencido como a melhor marca no teste, outras também se destacaram durante a degustação e acabaram sendo eleitas no pódio. A Mamma Bia ficou em segundo lugar pelo pêssego que lembrou o sabor original da fruta, enquanto a La Pastina ocupou a terceira posição pela estética e quantidade de açúcar equilibrada. Veja o teste completo aqui.

Dá para preparar pêssego em calda?

A matéria completa também abrange o preparo do pêssego em calda. Em resumo, é necessário descascar as frutas, retirar o caroço e só depois mergulhar em uma calda com água e açúcar.

Essa calda é elaborada em fogo baixo para ferver. Nela, os especialistas indicam adicionar especiarias ou baunilha, por exemplo. Após esse preparo, vale guardá-la em vidros limpos e secos. Confira detalhes.