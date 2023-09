Especialistas indicam as melhores sorveterias de São Paulo

O Dia do Sorvete é celebrado neste sábado,23 de setembro, e o que não faltam são lugares para comemorar a data em São Paulo. Por isso, o Paladar preparou um roteiro que leva de sorvetes artesanais até os mais diferentões. Confira:

Gelato Boutique

Comandada pela chef Marcia Garbin, a marca, com duas unidades na cidade, apresenta uma seleção de gelatos autorais. Um de seus sabores é o caffè-lime, à base de limão e café espresso. As casquinhas estão disponíveis nas versões de 120g (R$ 19) e de 140g (R$ 22). Enquanto isso, os copinhos têm três versões: 120g (R$ 17); 140g (R$ 19) e 160g (R$ 22).

Onde: R. Pamplona, 1023, Jardim Paulista. 3541-1532. 12h/17h30 (sáb. e dom. 13h/19h).

Albero dei Gelati

A Albero dei Gelati tem uma proposta totalmente diferente, lá pode-se encontrar gelatos como o de chocolate com cachaça, do queijo Canastra com mel e castanha de caju e o de spirulina verde (uma alga) com infusão de flores.

Onde: R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros. 95824-3818. 12h/20h (6ª a dom. 10h/22h).

Baobá

A vitrine da Baobá apresenta uma linha de sorvetes veganos, à base de leite de castanha de caju, além de sorbets como o de mexerica, maçã verde e maracujá. Com dois sabores, o pote pequeno sai por R$ 14,00 e na casquinha custa R$ 16,00

Onde: R. Peixoto Gomide, 1078, Jardim Paulista. 3251-1408. 12h/18h (sáb. e dom. 12h/18h45).

Froid

No cardápio, a Froid vai desde os sabores mais tradicionais, como chocolate belga, baunilha brasileira, banoffee e até alguns mais diferentões, como os de doce de leite com trufa de café, cupuaçu com chococaramelo, limão com amora, cacau com abacate e cajá passion.

Onde: R. Jesuíno Pascoal, 39, Vila Buarque. 2638-5381. Qua. a dom., 12h/19h. Delivery via iFood e Rappi.

Pine & Co.

A vitrine reúne sabores que vão desde a versão gelada do clássico tiramisù, elaborado com mascarpone, café, zabaione e bolacha champagne, até sugestões como o brownie de chocolate com caramelo salgado

Onde: R. Mateus Grou, 140, Pinheiros. 12h/19h (6ªa dom. 12h/21h; fecha 2ª).