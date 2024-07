Especialistas revelam onde encontrar a melhor esfiha aberta da Zona Sul de São Paulo

A esfiha, uma das iguarias árabes mais apreciadas no Brasil, pode ser encontrada em uma variedade de estilos, fechadas ou abertas, destacando ainda mais seus deliciosos recheios. Com a crescente popularidade, é importante conhecer os melhores lugares para saborear esfihas que são verdadeiramente autênticas e representativas da culinária árabe.

Em busca de saber os locais de São Paulo que vendem produtos de qualidade, o Paladar convidou chefs de cozinha que atuam nos grandes restaurantes da cidade, para saber dicas de onde comer as melhores esfihas abertas. Em se tratando da região Sul da capital paulista, um restaurante foi o grande destaque, confira:

Raful

O chef Gabriel Marques, do restaurante Nonna Rosa, indica o Raful para quem está procurando uma esfiha autêntica. Localizado na Bela Vista, o restaurante possui um balcão na entrada para refeições rápidas e mesas ao fundo para quem prefere curtir uma refeição mais tranquila.

“Algo muito bacana, um achado em um dia que estava na 25 de Março. Lá, descobri o tamanho da comunidade árabe em São Paulo, todos frequentam o restaurante”, declarou o chef.

Endereços: R. Comendador Abdo Schahin, 118 - (Centro Histórico de São Paulo)/ R. Manuel da Nóbrega, 1154 - (Paraíso)/ Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2159 - (Bela Vista). Delivery disponível no Ifood.

Confira os 5 chefs que indicaram as melhores esfihas de São Paulo

Gabriel Marques do restaurante Nonna Rosa; Mario Rosso da hamburgueria Rosso Burguer; Ana Cremonezi do restaurante Ella Fitz; Helena Mil-Homens da padaria St Chico; Renato Fecchio da hamburgueria DCK Burguer.

Para saber mais lugares indicados pelos especialistas para comer uma boa esfiha, leia a matéria de Beatriz Yamamoto, no Paladar.

Receita de esfiha aberta de queijo

Esfihas abertas de queijo Foto: Divulgação Senac

As esfihas podem ter uma variedade de recheios, como carne, espinafre, zaatar e, claro, queijo. Apesar de o recheio de queijo também ser encontrado na culinária árabe, no Brasil houve uma adaptação e v[arios tipos de queijos podem ser utilizados no preparo.

Para fazer a tradicional esfiha aberta de queijo com um toque brasileiro, a professora Paula Martins Chueri, do Senac, deu algumas dicas e ensinou uma receita simples e prática. Veja a receita completa.