Esta pizza só tem em Provence, na França

Como muitos pratos, a pizza italiana viajou o mundo e ganhou diversas versões. Com base na cultura que a abraçava, essa iguaria foi ganhando suas reinterpretações e conquistando paladares. Esse foi o caso da Pissaladière, a execução francesa do clássico prato.

Nesta variante, a massa tem a adição do azeite e é bem mais fina do que a da pizza que estamos acostumados a comer.

Além disso, na receita tradicional, ela leva azeitonas pretas, cebola caramelizada e anchovas. Para que você não fique somente na vontade, a colunista do blog Viagem Gastronômica do Paladar, Gisele Rech, revela onde achar essa versão da iguaria italiana.

Onde experimentar a Pissaladière?

Se você gosta de combinar experiências gastronômicas com turismo, sua viagem por Provence, na França, será muito rica.

Além das paisagens de tirar o fôlego, você poderá experimentar a Pissaladière tradicional e suas versões que voltam ao nome original de pizza, mas que aceitam outras coberturas democraticamente, como a de lascas de trufas e queijo de ovelha de Luberon.

Você encontrará essas iguarias no La Bergerie, o restaurante do Capelongue Hotêl Beaumier. Além de oferecer 57 quartos com vistas divinas para o Mont Ventoux ou para a aldeia de Bonnieux no topo da colina, o hotel também oferece essa diversidade de experiências para o paladar.

Pizzas diferentes

