Saiba onde comer pizza napolitana sem glúten em São Paulo

Chega o fim de semana e o apetite aumenta: pizza domina o cardápio dos dias de folga. Prática e versátil, a receita se mantém como a favorita entre quem busca opções para variar as refeições em casa ou pedir no delivery.

Com uma variedade de sabores, a pizza pode ser considerada uma das iguarias mais clássicas, sendo uma das favoritas entre os fast foods. Uma de suas principais versões é a napolitana, lembrada pelo seu sabor marcado pelo tomate e o manjericão.

Entretanto, para quem é celíaco ou tem preferência em evitar o glúten, muitas vezes a opção pode parecer impossível de ser escolhida. Para contornar essa situação e diversificar o seu cardápio sem culpa, confira a indicação do repórter do Paladar.

Óstia

A receita exclusiva de pizza napolitana 100% sem glúten do chef Yuri Bonarde é o carro-chefe da Óstia, pizzaria no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Intitulada como a primeira do tipo no Brasil, segundo o estabelecimento, a receita ainda preserva a autenticidade e a textura da pizza original.

Para a matéria de Matheus Mans ao Paladar, Bonarde explica que as pizzas são feitas com ingredientes frescos e de qualidade. “Além de oferecer uma alternativa segura para quem tem intolerância ou sensibilidade ao glúten, a Óstia é um espaço que acolhe todos os amantes de pizza”, apontou. Acesse a matéria completa.

