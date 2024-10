Quem deve evitar vinagre de maçã na alimentação?

O vinagre de maçã é um ingrediente muito popular na cozinha e pode ser utilizado em diferentes receitas, assim como em saladas, em que formam o par perfeito. Além de ser um tempero primordial na hora de preparar refeições, esse produto também é conhecido pelos benefícios que oferece à saúde. Mas é bom destacar, não são todas as pessoas que podem consumir o vinagre de maçã livremente.

Quem deve evitar tomar vinagre de maçã?

Apesar dos múltiplos benefícios à saúde, esse vinagre deve ser consumido com cautela por pessoas com problemas intestinais, gastrite ou que frequentemente têm azia e queimação. A acidez natural do produto, benéfica para muitos, pode agravar esses sintomas e causar desconforto.

Ao Paladar, para a matéria ‘Guia do vinagre de maçã: descubra seus benefícios e como inseri-lo na dieta’, a nutricionista Thaís Barca recomendou sempre diluir o vinagre de maçã em água - aproximadamente uma colher de sopa para cada 100 ml de água. Isso deve minimizar os riscos e assegurar os benefícios do produto mesmo assim.

Benefícios do vinagre de maçã

Muito famoso por contribuir para a saúde, esse vinagre apresenta propriedades antioxidantes, potássio, um pH que favorece a boa digestão, melhor absorção de nutrientes, além de auxiliar no controle glicêmico.

O vinagre de maçã também funciona como um bom auxiliador no processo de emagrecimento por reduzir a velocidade de absorção de carboidratos e, com isso, gerar sensação de saciedade por mais tempo.

Como usar o vinagre de maçã em receitas?

Engana-se quem pensa que produto serve apenas para saladas. Há uma série de receitas que utilizam o vinagre como parte importante no preparo de alimentos. Confira a seguir:

Calda de frutas vermelhas e vinagre

Calda de frutas vermelhas feita com vinagre Foto: Roberto Seba

Essa calda é perfeita para acompanhar sorvete de creme e outros sabores. Também pode acompanhar outras sobremesas como bolos e biscoitos, trazendo um toque doce e ácido para os seus doces. Veja a receita completa.

Chimichurri

Chimichurri com vinagre de maçã Foto: Felipe de Paula

O chimichurri é um molho muito saboroso e ideal para acompanhar diversas carnes. O equilíbrio perfeito entre o chimichurri e o churrasco acontece porque a acidez do molho, vinda do vinagre, ameniza a gordura da carne, fazendo com que ela fique mais saborosa. Veja a receita completa.

Maçã com canela

Maçã com canela na Airfryer Foto: Thaís Barca/Divulgação

Um aperitivo rápido e nutritivo, a maçã com canela preparada na AirFryer leva um toque especial de vinagre de maçã, que complementa a doçura da maçã com o sabor da canela. Veja a receita completa.