O chimichurri é um molho muito saboroso e ideal para acompanhar diversas carnes. Mas você já se perguntou por que esse molho tão simples combina tanto com qualquer carne? Esse equilíbrio perfeito entre o chimichurri e o churrasco acontece porque a acidez do molho ameniza a gordura da carne, fazendo com que ela fique mais saborosa, com o sabor mais acentuado.

Agora que você já sabe por que o chimichurri deve acompanhar seu churrasco, faça essa receita de chimichurri do chef Melchior Neto. Pode contar no relógio: ela demora apenas cinco minutos para ficar pronta e leva apenas três ingredientes.

