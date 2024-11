Qual farinha usar para fazer farofa? Veja dicas e receita fácil

Seja como acompanhamento ou prato principal, a farofa ganhou o coração dos brasileiros e espaço em várias receitas da nossa culinária. Com uma versatilidade que mistura sabores diferentes e harmoniza todos eles, a iguaria também se tornou tradição nas ceias natalinas.

Por isso, enquanto não chega o Natal, que tal entender como fazer uma farofa soltinha e com um toque profissional?

Os chefs Amilcar Azevedo, do Nou, Gabriel Marques, do Nonna Rosa, Uélita Bertani, do Èze, Marco Aurélio Sena, do Tantin, dão dicas de como preparar uma farofa que vai surpreender seus convidados. Veja mais sobre o preparo da farofa aqui.

Manteiga? Pode usar!

Unanimidade entre os chefes, a manteiga é um ingrediente curinga para texturizar a farofa e trazer uma gama de sabores. Além disso, o laticínio também ajuda na umidade da iguaria e potencializa o gosto dos outros ingredientes.

Derretendo manteiga na frigideira Foto: familylifestyle - stock.adobe.com/Adobe st

De olho na umidade

Para deixar a umidade da farofa no ponto ideal, o chef Amilcar Azevedo explica que jogar um pouco de caldo dos legumes no preparo deixa é uma ótima opção. Além disso, também é importante ficar de olho na manteiga e nas gorduras para não exagerar.

O que evitar?

Mesmo que o preparo da farofa seja fácil, todos os chefs também apontaram uma dica do que evitar na hora de fazer a receita. Para acompanhamento, foi unânime que purês, frangos desfiados e massas não são ideais como ingredientes.

Qual farinha usar?

Entre tantas opções de farinhas, a farofa de milho flocada e a farinha de pão rústica são ótimas opções para a farofa, segundo a chef Uélita Bertani. Além delas, as farinhas de mandioca também são excelentes para testar as diferentes granulações.

tapioca Foto: Alexander Ruiz - stock.adobe.com/Adobe stock

Farofa de Pinhão

Depois de descobrir dicas para fazer uma farofinha que dá água na boca, vamos botar a mão na massa e fazer uma receita fácil e saborosa? Com poucos ingredientes, rapidinho você pode fazer uma farofa de pinhão para acompanhar sua próxima refeição. Clique aqui e veja a receita completa.

