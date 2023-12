A farofa é um dos acompanhamentos mais queridos dos brasileiros e é quase uma unanimidade em todas as regiões do Brasil, estando presente tanto na mesa do dia a dia como nas festividades mais importantes, como o Natal e o Réveillon.

A receita pode ser feita de diferentes formas, sendo um quadro em branco onde é possível colocar seus ingredientes favoritos. Apesar dessa versatilidade, há algumas dicas e sugestões que você pode seguir para elevar o nível da sua farofa e fazer algo diferente nas ceias de fim de ano.

Reunimos os chefs Amilcar Azevedo, do Nou, Gabriel Marques, do Nonna Rosa, Uélita Bertani, do Èze, Marco Aurélio Sena, do Tantin, para dar dez dicas para você tornar suas farofas melhores e com toques da gastronomia profissional.

Use manteiga

Utilize bastante manteiga nas farofas. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

De cara, a dica esteve presente nos depoimentos de cada um dos chefs. Essencial para uma farofa de qualidade, a manteiga oferece sabores e texturas às receitas desse acompanhamento.

A manteiga deixa a farofa úmida e com um teor de gordura que potencializa os sabores dos outros ingredientes da farofa.

Para finalizar o preparo

Foto: Daniel Teixeira|Estadão

A manteiga pode participar do preparo desde o início da receita, mas também é uma ótima saída para dar o toque final a sua farofa. “Eu gosto de finalizar a farofa com algumas pontinhas de manteiga sem sal - a farofa fica mais úmida e brilhosa ao incorporar esse ingrediente no fim”, conta o chef Gabriel Marques.

Não pare por aí

Refoque os elementos da farofa para agregar sabor à receita. Foto: Tiago Queiróz/AE)

A manteiga não é a única fonte de gordura que pode funcionar nesses preparos. Utilize o azeite caso queira uma farofa sem ingredientes animais, ou ainda combine o azeite com a manteiga para deixar o sabor ainda mais rico.

Para a chef Uélita Bertani, utilizar manteiga de garrafa e banha de porco também pode ser uma ótima opção para sua farofa.

Equilíbrio dos ingredientes, sabores e texturas

O importante é sempre equilibrar os sabores e texturas na farofa, deixando espaço para o brilho e sabor da fonte de gordura, para a textura da farinha e para os sabores dos outros ingredientes.

Que tipos de proteína incluir?

Foto: Felipe Rau

Entre as dicas dos chefs, os defumados como o bacon foram indicados para compor a farofa, adicionando intensidade à receita. Gabriel Marques recomenda testar colocar um pouco de pastrami fatiado na farofa - é uma das combinações favoritas do chef.

Que tipo de farinha usar?

Apesar de ser a mais comum entre os preparos convencionais de farofa, há outras opções igualmente adequadas para fazer uma receita saborosa. É possível utilizar a farofa de milho flocada, ou ainda utilizar a farinha de pão rústica, seguindo as tradições mineiras da chef Uélita Bertani.

Ainda falando da farinha de mandioca, vale também testar diferentes granulações e tipos (branca ou torrada).

Exercite a criatividade

Seguindo a linha de enxergar a farofa como uma folha em branco para experimentar novas possibilidades na cozinha, você pode agregar seus ingredientes favoritos a esses preparos. “Na minha opinião, tudo combina com farofa, carnes, peixes, frutos do mar”, comenta a chef mineira.

“Uma das minhas combinações favoritas é colocar a couve não como acompanhamento, mas misturada na receita da farofa”, conta o chef Marco Aurélio Sena. Você pode aprender como fazer uma farofa de couve e ovo clicando aqui.

Dica para acertar a umidade

Foto: NIELS ANDREAS

O chef Amilcar Azevedo compartilhou uma dica de ouro para deixar a farofa na umidade certa: use um pouco de caldo de legumes para deixar a farofa molhadinha sem exagerar na manteiga e nas gorduras.

Receita de família

Apesar de ser sempre importante inovar na cozinha, as festas de fim de ano pedem manutenção das tradições familiares, apostando também no que sempre deu certo. “Minha avó tem uma receita de farofa que é sucesso absoluto na família. Leva bacon, cebola, manteiga, farinha de mandioca, açúcar, uva passa e açúcar - perfeita para a ceia, e tem aquele gostinho de Natal”, conta Azevedo.

O que evitar?

Apesar da farofa “não ter muito erro”, os chefs bateram o martelo sobre as suas preferências na hora de comer esse acompanhamento.

Nos depoimentos, os chefs listaram ingredientes secos, como frango desfiado, massas e purês como opções que não combinam com farofa.