A Fazenda Jabuticabal, em Goiás, tem o maior pomar de jabuticabas do mundo. Com 42 mil pés da fruta, no distrito de Nova Fátima, município de Hidrolândia, o local é dividido entre a Fazenda e a Vinícola, que oferecem opções de visitação para os consumidores.

História da Fazenda Jabuticabal

Tudo começou em 1947, quando a fazenda deu início ao seu primeiro pé. Hoje, já são 100 hectares de extensão e continua crescendo. Em 1999, foi feito um processo de industrialização da jabuticaba pela UFG (Universidade Federal de Goiás), fazendo surgir a Vinícola Jabuticabal, que é responsável pela produção de produtos derivados da frutas.

Ecoturismo

A fazenda e a vinícola são propriedades vizinhas e disponibilizam ecoturismo para os visitantes, que envolvem provar a jabuticaba direto do pomar, degustar vinhos e outros produtos, como cachaça, sorvete, e até caipirinha.

O local também conta com choperia, lanchonete, empório e cafeteria, além de espaço para eventos. Para quem visita a propriedade, é obrigatório o passeio dentro das extremidades e o almoço colonial, que é servido logo em seguida.

Valores

Os valores para ter acesso ao pomar de jabuticabas durante o dia todo variam entre R$ 27,50 a R$ 55,00, de acordo com a idade do visitante. Quem quiser ainda pode levar a jabuticaba para casa, cada quilo sai por R$ 12,00.

Onde

A Vinícola Jabuticabal está localizada no Distrito de Nova Fátima, em Hidrolândia (Goiás, Brasil) e fica dentro da propriedade rural Fazenda Jabuticabal, de onde é extraído a matéria prima utilizada na vinícola.