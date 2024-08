Como escolher uma boa jabuticaba para usar em receitas?

A jabuticaba possui uma colocação roxa escura e interior esbranquiçado que floresce em grandes quantidades nas árvores, relevando o seu formato arredondado característico especialmente na Mata Atlântica. Antes de ser adicionada a receitas ou consumida in natura, é fundamental saber como escolher uma boa jabuticaba.

A fruta brasileira ganhou destaque ao aparecer entre as melhores do mundo segundo uma classificação do TasteAtlas (veja detalhes sobre o assunto abaixo), e um dos aspectos mencionados foi a sua versatilidade, que permite a criação de bebidas, geleias e outros preparos.

Como escolher uma boa jabuticaba?

Existem alguns indícios que mostram quando a jabuticaba não deve ser levada para casa, pois ela não está em bom estado. Eles incluem a casca amarelada e com uma textura dura. Enquanto isso, ao analisar uma jabuticaba de cor exuberante e brilhante, de modelagem fininha, esta sim apresenta qualidade para ser consumida. Observando esses aspectos, leve para casa! As informações da Radação Paladar ao Estadão, na editoria Ingrediente.

Benefícios da jabuticaba

Versátil na gastronomia, única em aparência e deliciosa no sabor, as vantagens da jabuticaba não param por aí. Ela também é rica em vitaminas, minerais, fibras e outros componentes que atuam como antioxidantes no organismo, segundo a matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde.

Jabuticaba entre as melhores frutas do mundo

Como mencionado anteriormente, em abril de 2024 a jabuticaba ocupou a sétima posição entre as melhores frutas do mundo com 4,4 estrelas do total de 5, baseada na votação popular do TasteAtlas, conquistando destaque no cenário internacional. Leia detalhes sobre esse assunto aqui.

Receitas com jabuticaba

Pudim de jabuticaba

Essa receita é ótima para surpreender amigos e familiares. Antes de servir, a sugestão é que o pudim fique ao menos três horas na geladeira para obter sua textura mais firme. Veja a receita completa aqui.

Pudim de jabuticaba Foto: Ana Bacellar

Caipirinha de jabuticaba

Agora que você sabe como escolher uma boa jabuticaba, pode colocá-la entre os ingredientes dessa bebida para adicionar sabor, combinando com suco de limão, gelo, xarope simples e cachaça branca (veja qual é a melhor do mercado aqui). Veja a receita completa aqui.