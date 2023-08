Festival Bourbon Street: confira a programação de evento dedicado à culinária do sul dos EUA

Jambalaya Foto: Divino Fogão

Com atrações gastronômicas como o arroz Jambalaya da Katita e o Risoto do Elvis Presley da Casa Del Mar, o Festival Bourbon Street, será realizado entre os dias 25 de agosto e 3 de setembro, nos dois finais de semana, no Mercado de Produtores do Uptown, na Barra, no Rio de Janeiro. O tema é Nova Orleans.

Nova Orleans é a terra de pratos apimentados e repletos de especiarias, por isso, a escolha para o festival. Com um cardápio extenso e cheio de variedades, o evento também contará com muita música ao vivo, ao som das bandas Clement e Trio, no dia 25, das 20h às 22h, e no dia 1 de setembro, no mesmo horário.

O músico Gui Lopes tocará no dia 26 de agosto, das 16h às 18h; e a Majomatic Jazz toca nos dias 27 de agosto e 3 de setembro, das 16h as 18h.