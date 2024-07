Festival de Cervejas de Inverno: confira as cervejarias participantes e a programação completa

Neste fim de semana, Guarapuava, no Paraná, sediará a 6ª edição do Festival de Cervejas de Inverno. O evento ocorrerá nos dias 13 e 14 de julho, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos.

O festival tem como objetivo destacar a força das cervejas locais. Tradicionalmente realizado em julho, durante as baixas temperaturas, a edição de inverno oferece entrada gratuita.

Atrações e entretenimento

O festival contará com a presença de cervejarias locais que tiveram suas cervejas premiadas em concursos nacionais e internacionais. Entre as confirmadas estão Água do Monge, Donau Bier, Golden, Hank, Heimdall, Irmandade, Jordana, Metzgerbier, Over Beer e Suábia.

Além das cervejarias locais, o evento contará com cervejarias convidadas, divididas em dois grupos: “Tap RS” e “Tap PR Bicho do Paraná”.

O Tap RS faz parte da campanha “Juntos pela Cerveja Gaúcha”, que visa apoiar as cervejarias do Rio Grande do Sul afetadas por recentes desastres naturais. Na lista estão os rótulos das cervejarias Suricato, 4 Árvores e DNA Berr.

Já o Tap PR Bicho do Paraná celebra o orgulho pelas cervejas paranaenses, com a participação das cervejarias Moondri, Frohenfeld, Sabores do Malte, Ade Bier e Evil Hops.

Além das diversas opções de cervejas, o festival oferecerá shows e uma feira gastronômica variada, com espaço kids para as crianças. O cardápio incluirá hambúrgueres, pizzas, sushis e bolos típicos alemães. Bandas locais serão responsáveis por animar o público ao longo do evento.

Festival de Cervejas de Inverno Guarapuava

O Festival de Cervejas de Inverno será realizado no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. No sábado (14), das 14h às 01h, e no domingo (15), das 13h às 22h. A entrada é gratuita.