Marca de cerveja cria programa para encontrar o chope mais bem tirado do País

Ao final do programa, em agosto de 2024, a companhia reunirá os 10 melhores estabelecimentos para uma visita na cervejaria do Grupo Heineken em Jacareí, onde poderão conhecer o Inside the Star – experiência imersiva da cervejaria no Brasil. Nesta viagem será anunciado o “Master of the Star Serve”.

O grande campeão ganhará R$20mil reais em bonificações, uma viagem para Amsterdã com direito a acompanhante. Os colocados entre o 2º e 10º lugares também serão reconhecidos, levando R$10mil reais em bonificações cada.