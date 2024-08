Festival celebra 150 anos da imigração italiana com pratos típicos; confira a programação

Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, o Centro Histórico de Santos se transformará em cenário italiano para comemorar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. O evento contará com uma ampla programação cultural e gastronômica, espalhada por diversos locais do Valongo, localizado no litoral de São Paulo.

A festa tem como principal objetivo celebrar ao homenagear a cultura, a arquitetura, a gastronomia e as tradições que influenciaram positivamente o desenvolvimento da cidade, como destacam em seu perfil oficial no Instagram. Além disso, o evento terá espaços interativos para fotos, brinquedos infláveis e atrações voltadas para crianças, reforçando o ambiente familiar e acolhedor da festa.

As principais cantinas de Santos estarão presentes para entregar o melhor da culinária italiana. O espaço também abrigará oficinas gastronômicas, como a preparação de pratos típicos italianos, como gnocchi da sorte, tiramissu de limoncello e pizza napolitana.

Programação

Do lado do entretenimento, as apresentações musicais contam com shows de Gianni da Costa, Sérgio de Rosa e Grupo Itália, e tributos a Eros Ramazzotti e outros ícones da música italiana no dia 31 de agosto. No dia 1º de setembro, a programação segue com grupos de dança folclórica e atrações que remetem às tradições culturais italianas, encerrando com uma performance de Ricardo Bombarda e Teclados.

Além disso, para os amantes da literatura, o autor Ronaldo Andrade estará presente para um bate-papo sobre seu livro ‘La Donna sul Treno’, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, na Estação do Valongo.