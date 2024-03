Na Itália, dinheiro no bolso e nhoque têm tudo a ver. O “nhoque da fortuna” tem diversas versões para a sua origem, em todas elas, um santo, que fazia uma peregrinação, parou faminto na casa de uma família humilde, que lhe deu uma modesta refeição: o nhoque. Muito agradecido, o santo prometeu fortuna àqueles que comecem essa massa fresca muito gostosa todo dia 29 de cada mês.

Verdade ou não, não custa nada dar uma forcinha para a sorte, reservando um almoço ou um jantar do mês para consumir o bendito prato, né? Para te ajudar a encontrar o melhor nhoque digno do dia, separamos cinco restaurantes, que oferecem diversas versões.

Modern Mamma Osteria

Gnocchi Dourado Foto: Rodolfo Regini/

Um dos mais diferentes da lista, o Modern Mamma Osteria oferece um nhoque de entrada delicioso, o gnocchi dourado - frito, é recheado com vitelo e servido com molho ao sugo à parte para “chuchar”. Além disso, também há o gnocchi grande de batata, oferecido como prato principal, recheado de funghi trifolati gratinado e creme de gorgonzola dolce (R$ 79).

Endereços: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi | Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros

Instagram: @modernmammaosteria

Tartuferia San Paolo

Gnocchi al Pomodoro Foto: Rubens Kato/

A Tartuferia San Paolo serve um clássico dos clássicos, o gnocchi al pomodoro (R$ 69), artesanal, feito de batata e com molho de tomates, manjericão e grana padano. Além dele, há também o gnocchi con ragú di carne (R$ 69), com ragu de filé-mignon, manjericão e grana padano.

Endereços: Rua Oscar Freire, 155 - Jardim Paulista | Rua Ferreira de Araujo, 302 - Pinheiros | Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Morumbi Shopping, piso Lazer - Morumbi

Instagram: @tartuferiaoficial

Piselli

Nhoque batatas ao molho de tomate fresco, manjericão e mussarela de búfala derretida Foto: Ligia Skowronski/

O restaurante tem duas opções deliciosas de nhoque. Nas unidades Jardins e Centro, a sugestão é o sorrentina (R$ 96), de batatas ao molho de tomate fresco, manjericão e mussarela de búfala derretida. Já no Shopping Iguatemi, o nhoque alla norma (R$ 96) é uma exclusividade da loja, com massa de azeitonas pretas, molho de tomate fresco, berinjela e ricota defumada.

Endereços: Rua Padre João Manuel, 1.253 - Cerqueira César | Av. Faria Lima, 2.232 (Iguatemi Shopping) - Jardim Paulistano | Rua Boa Vista, 51 (Associação Comercial de São Paulo, 12° andar) - Centro

Instagram: @restaurantepiselli

Daje Roma

Gnocchi Al Pesto e Pistacchio Foto: Gustavo Pitta/

Trazendo sabores autênticos de Roma, na Itália, não poderia faltar o nhoque na casa. Aposte no gnocchi al mare (R$ 78) - com molho pesto, camarão e lula - ou no gnocchi al pesto e pistacchio (R$ 64) - feito com molho pesto e pistache, uma opção perfeita para os vegetarianos.

Endereço: Rua Mateus Grou, 19 - Pinheiros

Instagram: @dajeroma_sp

Nonna Rosa

Nhoque com ragú de rabada Foto: Rodolfo Regini/

Indicação do chef Gabriel Marques, o gnocchi alla coda di bue (R$ 85) - composto de nhoque artesanal com ragu de rabada e crocante de milho - é uma pedida que foge do tradicional e que é uma delícia.

Endereço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins

Instagram: @osterianonnarosa