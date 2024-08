O Torresmofest, maior festival gastronômico do Brasil, começa nesta quinta-feira (15) em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O evento oferece uma ampla variedade de preparos de torresmo e, para acompanhar chope artesanal e outras bebidas.

O que comer?

Dentre as várias opções estão torresmo de rolo, torresmo pururuca e torresmo de boteco. Além disso, o espaço conta com diversas barracas que estarão servindo pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, hambúrguer com shimeji, hambúrguer com torresmo e uma variedade de doces. Os pratos saem a partir de R$ 35. Para as bebidas, o festival aposta no tradicional chope artesanal e drinques clássicos.

Atrações

O festival de torresmo ainda terá uma programação musical ao vivo e diversa, com covers de bandas nacionais e internacionais. Confira a programação abaixo:

Quinta-feira (15): 20h - Cover Coldplay - Rubinho Gabba

Sexta-feira (16: 20h - Cover U2 - Rubinho Gabba

Sábado (17): 17h- Especial Jorge Aragão - Junior Parente; 20h - Cover Freddie Mercury - The Fly

Domingo (18): 17h - Cover Charlie Brown - Banda Radioativo; 20h - The Fly Miscelâneas - Clássicos do rock

Onde

O maior festival gastronômico do Brasil acontece entre os dias 15 e 18 de agosto, das 12h às 22h, no estacionamento do Partage Mossoró, com entrada gratuita. O festival conta com uma estrutura de 4.500 m² em uma área ampla e aberta com mesas e cadeiras, palco, área kids sob tendas com barracas proporcionando comodidade para os presentes.