Pão caseiro recheado com torresmo crocante Foto: Salvador Cordaro Por Redação Paladar Rosca de torresmo Do café da manhã ao café da tarde, esse pão caseiro de torresmo crocante é um arraso Dificulade Fácil Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 4 porções

Sem ideia do que fazer no café da tarde e quer aproveitar aquele torresminho que sobrou do churrasco? Aqui vai uma opção de receita de pão caseiro com torresmo crocante. A rosca de torresmo pode ser degustada também no café da manhã, especialmente para quem gosta de algo diferente. É tão saborosa que serve também como um lanchinho noturno para os que preferem praticidade. A Panificadora Ceci dá todas as dicas para você fazer massa de pão caseiro e rechear com um delicioso torresminho. Nós garantimos que essa receita vai ser um sucesso na sua família.