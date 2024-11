Por que fios de ovos ficam secos? Aprenda a evitar

Uma matéria-prima de qualidade -nesse caso, o ovo- contribui para que os fios de ovos tenham o sabor e textura esperados, seja para ser protagonista ou apenas como acompanhamento de uma receita.

Já no mercado, leia o rótulo e opte por uma versão que tenha apenas ovos e açúcar entre os ingredientes. Essa escolha vai ajudar a garantir um bom produto, que também não inclui corantes e conservantes artificiais.

Para entender melhor sobre esse doce português, Paladar consultou André Sinisgalli de Barros, administrador da doceria Doces Celina. O profissional explicou pontos importantes, além da matéria-prima, sobre como garantir fios de ovos perfeitos:

Por que fios de ovos ficam secos?

Barros menciona que os fios de ovos podem ficar secos durante o preparo. Isso porque, além da matéria-prima, é necessário aplicar técnica no preparo, especialmente no caso da calda. Fora do ponto ideal e sem a espessura correta, essa calda resulta em fios secos e quebradiços.

Como evitar?

Para evitar essas características, é fundamental atenção no preparo da calda. Ela deve chegar ao ponto ideal sem ter excesso de açúcar, ganhando uma textura suculenta. Além disso, a espessura precisa ser fina. Essas questões evitam fios de ovos secos e quebradiços ao final. Saiba mais detalhes nesta matéria.

Receitas com fios de ovos

Enformado de fios de ovos

Agora que você aprendeu mais sobre o preparo desse doce, pode apostar em receitas. Essa sobremesa leva poucos ingredientes e fica pronta em poucos passos. Decore o enformado com lascas de amendôas e sirva-o gelado. Veja a receita completa aqui.

Servido com lascas de amêndoas, é o puro sabor de Portugal. Foto: Roberto Seba/Estadão

Peito de peru assado com molho de laranja, fios de ovos, cereja e alecrim

No Brasil, os fios de ovos se tornaram um ingrediente clássico de festas de fim de ano. Por isso, a combinação com assados, como o peito de peru, é uma boa escolha durante ou fora de época. Veja a receita completa aqui.

Peito de peru com molho de laranja do Chalezinho. Foto: Fabio Aro

Encharcada de fios de ovos

Essa receita é outra sobremesa onde os fios de ovos são protagonistas. Em seu resultado final, ela fica semelhante a um creme, o que permite levar ao forno para ganhar um toque gratinado. Veja a receita completa aqui.