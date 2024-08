Flakes lança novos sabores de gelato; confira preços e opções

A Flakes acaba de expandir seu portfólio. A loja que já é conhecida pelos seus doces e ambiente instagramável vai contar em sua unidade do Itaim Bibi oito novos sabores de gelato artesanal. Por enquanto, a novidade segue apenas na loja física, mas, em breve, a Flakes pretende oferecer opções para viagem.

Além disso, o pistache foi consagrado como a estrela da novidade, já que quatro desses sabores trazem versões que vão desde o clássico Stracciatella Pistacchio com cristais de sal até o inovador Popcorn Pistacchio. Além disso, essa noz famosinha estará presente também no de Pistache Califórnia, feito com Flakes Pistacchio, e o Pistache Selection.

Os outros quatro sabores de gelato novos são: Bolo Gelado de Cacau, Speculoos, Pavlova e Ferrero Rocher.

Popcorn Pistacchio

Popcorn Pistacchio, novidade da Flakes Foto: Leonardo Borges/Flakes

Quais os tamanhos e quanto vai custar?

Speculoos, novo sabor da Flakes Foto: Leonardo Borges/Flakes

Neste caso, a confeitaria oferece porções de gelato ajustadas para cada cliente. Os gelatos no copinho estão disponíveis em três tamanhos: o pequeno (R$22,90), com até dois sabores; o médio (R$26,90); e o grande (R$29,90), ambos com três sabores.

Para quem prefere uma casquinha crocante, as opções são um sabor (R$23,90) ou dois sabores (R$26,90).

Por fim, vale ressaltar, que todos os sabores acompanham uma moeda de chocolate branco com pistache, contendo o selo da marca.