11 lugares em São Paulo para saborear pistache de formas surpreendentes

Com certeza, no cardápio de algum restaurante ou em uma localidade que prioriza a confeitaria, você se deparou com o Pistache. Isso porque essa oleaginosa ganhou bastante espaço na gastronomia, e agora caiu como um item aprovado que pode se misturar ao doce ou salgado.

Além disso, o pistache também pode ser servido de diferentes formas. Você sabia? Pensando nisso, o Paladar reuniu 11 lugares que dá para experimentar os grãos que são partes de menus completos, como entrada, prato principal e, por último, sobremesa.

We Coffe

Com uma unidade na Liberdade, a We Coffe acrescentou uma diversidade de opções no cardápio com esse ingrediente. Um dos exemplos é o New York roll por R$18, que é um folhado de forma redondinha recheado por chocolate ou pistache. Além disso, dá para provar doces no copo, como o Copacabana Shake, que contém creme de pistache e os seus pedaços misturados com um chantilly, custando R$ 28.

Açucareiro da Nana

Pelas mãos da confeiteira Nana Fernandes, o Açucareiro está oferecendo um bolo de pão de ló, brigadeiro de pistache e pedaços da oleaginosa, além do acréscimo da geleia de frutas vermelhas. Sobre o valor, pode variar pelo tamanho: médio R$ 175 ou grande R$ 215. É um daqueles doces que, visualmente, traz um encanto que culmina na vontade de provar!

Trio

Pensando agora em salgados, o Trio, com localização na Vila Olímpia, oferece um prato chamado sorrentini de burrata: contém sorrentini, regado ao pesto de pistache e com tartar de atum, espuma de limão siciliano e ovas de peixe. Dessa vez, a experiência custa em média R$ 88.

Para conhecer outros lugares que vão servir os mais diferentes modos de pistache, leia aqui a matéria completa de Matheus Mans, que indicou as localidades e suas ruas, descreveu como são esses pratos e destacou alguns preços.