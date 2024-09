As folhas de tansagem são um tipo de erva muito lembrada por seus benefícios fitoterápicos e acaba sendo um pouco esquecida quando se trata do seu uso alimentício. Mas, atualmente, com o movimento de retomada da biodiversidade à mesa, já não é tão difícil encontrar receitas saborosas com a erva, que também pode ser considerada uma PANC (Planta Alimentícia Não Convencional).

A PANC pode ser consumida crua, cozida, em forma de chips ou até mesmo ser o ingrediente principal do molho pesto no lugar do manjericão. Saiba tudo sobre tansagem na coluna de Neide Rigo, no Paladar.

Tipos de tansagem

Nervuras da folha de tansagem. Foto: Neide Rigo|Estadão

Existem ao menos três espécies do gênero Plantago que atendem por nomes como tanchagem, transagem, tranchagem e plantagem. São elas: Plantago australis, P. lanceolata e P. major. A primeira é bem comum e tem folhas com leve penugem e roseta bem aberta, enquanto a segunda tem folhas estreitas como lanças apontadas para cima e, na terceira, as folhas têm formato ovalado de colher, com base afilada.

Essas são algumas das características que diferenciam as espécies, mas, em comum, todas apresentam nervuras proeminentes, das quais passam linhas brancas que podem ser facilmente notadas quando a folha é quebrada na base. Estes fios podem ser puxados na hora de preparar ou são seccionados quando as folhas são cortados na transversal. E as flores e sementes são agrupadas em espigas retas e longas.

Onde encontrar?

A tansagem pode ser encontrada facilmente pelas ruas se você prestar atenção. Mas em vez de recolher as folhas em qualquer lugar, o ideal é que as tenha no quintal de casa. Para isso, pode pegar sementes, fáceis de se encontrar na primavera e no verão.

Outra opção é comprar as folhas em feiras de produtores orgânicos. Provavelmente haverá tansagem, pois onde há cultivo de hortaliças ela aparece. É uma daquelas ervas daninhas que seguem os caminhos do homem.

Uso expressivo na cozinha

Até o final do século 10, ela ainda teve uso expressivo na cozinha europeia, especialmente em países mediterrâneos, como Espanha, Itália, Eslovênia, Croácia, Turquia e Líbano, e o costume ainda sobrevive em algumas regiões.

As folhas externas costumam ser usadas para alimentar animais. Já as folhas internas fazem parte de saladas ou são utilizadas como verdura em sopas, purês, refogados, recheios de pastéis, quiches e risotos.

Como consumir tansagem?

Embora possam ser consumidas cruas, as folhas são meio adstringentes e amargas. Já quando cozidas ficam gostosas e apresentam taninos e amargores mais amenos, com um sabor agradável de cogumelos que se destaca.

Nas flores e sementes, o sabor de cogumelos secos é ainda mais marcante, resultado de uma associação destas espécies com fungos. Elas podem ser consumidas em qualquer estágio de desenvolvimento - quando as espigas estão ainda bem tenras, podem ser cozidas como aspargos e, quando as sementes estão já maduras, podem ser usadas como ingrediente em pães, biscoitos, bolos etc.

As folhas mais firmes, quando aferventadas por quatro minutos em água salgada, ficam com consistência de algas. Uma outra forma de consumir as folhas é como chips, com azeite e temperos.

Receita de chips de tansagem

Chips de tansagem. Foto: Neide Rigo|Estadão

Fazer chips de tansagem é extremamente simples e, além de garantir snacks deliciosos para o dia, você consegue manter a alimentação saudável de uma forma prática e deliciosa.

Para fazer esta receita fácil, basta temperar as folhas de tansagem e deixar secar no forno em temperatura baixa. Elas ficam bem crocantes e podem ser servidas como aperitivo ou algas secas. Veja a receita completa.