Entre os vegetais, grãos e frutas, há sempre aqueles que se destacam como é o caso do grão-de-bico e morango. Mas existe uma planta não tão conhecida que apresenta muito mais benefícios do que esses alimentos já famosos: a ora-pro-nóbis.

Enquanto grão-de-bico possui muitas fibras, ajudando na regulação do intestino, e o morango tem uma ótima capacidade antioxidante, a PANC (planta alimentícia não-convencional) tem tudo isso e muito mais.

Benefícios da ora-pro-nóbis

Ao Estadão, o nutricionista Adriano Gonçalves Caceres explicou que a ora-pro-nóbis é uma das plantas mais nutritivas que existem. Ela é uma grande fonte de proteínas e ainda possui alguns aminoácidos (lisina, metionina e cisteína) em pequenas quantidades.

Além disso, quando é comparado o teor de minerais da ora-pro-nóbis com outras hortaliças, é possível notar que ela possui muito mais nutrientes. Uma porção de 10 folhas da PANC, cerca de 15 gramas, fornece as necessidades diárias de ferro, cobre, fibras, cálcio, zinco, magnésio e manganês. A planta também é fonte de provitamina A, vitamina C e vitamina B9. Para saber mais sobre os benefícios da ora-pro-nóbis, leia a matéria de Juliana Carreiro, na editoria de Saúde do Estadão.

Qual é a quantidade recomendada de ora-pro-nóbis?

Segundo o nutricionista, a quantidade recomendada de folhas frescas de ora-pro-nóbis, por dia, para uma pessoa adulta é de 10 folhas, cerca de 15 gramas. Crianças ou adolescentes de até 35 kg devem consumir 5 folhas, cerca de 7,5 gramas.

Caso você não ache folhas frescas, há empresas que comercializam as folhas desidratadas. Nesse caso, a quantidade recomendada é de 0,5 a 1 g por dia, aproximadamente meia colher de café.

Receitas com ora-pro-nóbis

Angu com creme de ora-pro-nóbis

Angu com creme de ora-pro-nóbis Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

O angu é um prato clássico brasileiro feito à base de fubá e água, mas que pode ficar ainda mais saboroso acompanhado de um delicioso creme de ora-pro-nóbis. Veja a receita completa.

Porquinho prensado

Porquinho prensado Foto: Roberto Seba|Estadão

A ora-pro-nóbis também combina muito com carnes. Na hora de preparar pratos como barriga de porco, a PANC pode ser a escolha ideal para finalizar. Veja a receita completa.

Salada de folhas orgânicas

Salada de folhas e pancs Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A ora-pro-nóbis ainda é ideal para ser usada em saladas que levam diferentes folhas, ajudando a deixar os pratos mais coloridos e nutritivos. Veja a receita completa.